Κλήρωση Eurojackpot 07/04/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (07/04), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot, με αριθμό 218, είναι οι εξής: 2, 4, 16, 23, 27 και αριθμοί Eurojackpot το 5 και το 8.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της κλήρωσης.
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
- Δήμος Μεσολογγίου: «Πράξη σεβασμού ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου - Δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση»
- Κλαυδία: Ο πρώην σύντροφός της, OGE ξεκαθαρίζει για τη δικαστική υπόθεση - «Δεν έχω καμία σχέση με το ζήτημα»
- Τα πρώτα στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη με έναν νεκρό - LIVE εικόνα
