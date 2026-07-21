Κλήρωση Eurojackpot 21/07/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (21/07), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 59 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 248 του Eurojackpot είναι οι εξής: 4 8 10 17 37 και 5 7.