Κλήρωση Eurojackpot 21/07/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (21/07), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 59 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 248 του Eurojackpot είναι οι εξής: 4 8 10 17 37 και 5 7.
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