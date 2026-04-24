Κλήρωση Eurojackpot 24/04/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Η σημερινή (24/04) κλήρωση του λαχείου του Eurojackpot που μοιράζει 36.000.000 ευρώ. Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί.

Άτομο συμπληρώνει δελτίο Eurojackpot | Shutterstock
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (24/04), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 223 είναι οι εξής: 6, 21, 29, 39, 44 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και το 5. 

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της κλήρωσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

