Κλήρωση Eurojackpot 30/6/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (30/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 242 του Eurojackpot είναι οι εξής: 12 19 34 44 50 και 3 8.

