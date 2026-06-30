Κλήρωση Eurojackpot 30/6/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (30/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 10 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 242 του Eurojackpot είναι οι εξής: 12 19 34 44 50 και 3 8.
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