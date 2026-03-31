Κλήρωση Eurojackpot 31/03/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (31/03), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 69 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot, με αριθμό 216, είναι οι εξής 5, 15, 18, 20, 35 και αριθμοί Eurojackpot το 7 και το 8.
