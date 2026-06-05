Κλήρωση Eurojackpot 5/6/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (5/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που χαρίζει 27 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 235 του Eurojackpot είναι οι εξής: 21, 23, 44, 47, 50 και 1, 7.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της κλήρωσης.
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