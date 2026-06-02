Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 02/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (02/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3072 είναι οι εξής: 29, 6, 18, 42, 22 και αριθμός Τζόκερ το 20.