Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 02/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (02/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2970 του Τζόκερ είναι οι εξής: 7, 40, 39, 4, 3 και αριθμός Τζόκερ το 10.