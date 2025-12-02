Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 02/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (02/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.800.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2996) είναι οι εξής: 24, 13, 8, 5, 44 και Τζόκερ το: 19
- Βραζιλία: Πώς πήδηξε μέσα στα λιοντάρια ο 19χρονος - «Δεν θα θανατωθεί το ζώο», λέει ο ζωολογικός κήπος
- Δήμητρα Ματσούκα: Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης - Ένοχη για τρία αδικήματα
- Πόπη Σεμερτζίδου για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών: «Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;»
- Ο άγνωστος τσαμπουκάς Τσουβέλα σε θεατή: «Εξαφανίσου από εδώ για να μην σε κουτουλήσω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.