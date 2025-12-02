Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 02/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (02/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.800.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2996) είναι οι εξής: 24, 13, 8, 5, 44 και Τζόκερ το: 19