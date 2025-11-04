Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 04/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (04/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2984 του Τζόκερ είναι οι εξής: 4, 15, 21, 22, 41 και αριθμός Τζόκερ το 8.