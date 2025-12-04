Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 04/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (04/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 3.100.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2997) είναι οι εξής: 4, 14, 9, 29, 42 και Τζόκερ το: 12.