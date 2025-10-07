Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 07/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (07/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 4,2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2972 του Τζόκερ είναι οι εξής:41 45 30 8 16 και αριθμός Τζόκερ το 10
- Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.