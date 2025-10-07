Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 07/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (07/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 4,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2972 του Τζόκερ είναι οι εξής:41 45 30 8 16 και αριθμός Τζόκερ το 10