Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 07/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (07/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2997) είναι οι εξής: 35, 20, 21, 37, 22 και Τζόκερ το: 3.
- Η παλιά καραβάνα που έδιωξε την ψύχρα ανάμεσα σε Γιώργο Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου
- Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του
- Το ελληνικό χωριό που βουλιάζει: Η εκκλησία μοιάζει με τον Πύργο της Πίζας
- Ντιρέκτ από μποξέρ με OnlyFans: «Να γιατί ο άντρας μου δεν έχει πρόβλημα που κοιμάμαι με άλλους»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.