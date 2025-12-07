Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 07/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (07/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2997) είναι οι εξής: 35, 20, 21, 37, 22 και Τζόκερ το: 3.