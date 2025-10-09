Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 09/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (09/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 4,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2973 του Τζόκερ είναι οι εξής: 23, 7, 30, 10, 4 και αριθμός Τζόκερ το 20.