Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 09/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (09/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2999) είναι οι εξής: 17 20 33 34 42 και τζόκερ το 12
