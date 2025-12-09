Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 09/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (09/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2999) είναι οι εξής: 17 20 33 34 42 και τζόκερ το 12