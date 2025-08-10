Μενού

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 10/8/2025: Νέο ιστορικό τζακ ποτ - Πόσα μοιράζει

Νέο ιστορικό Τζακ Ποτ.

Newsroom
Δελτίο Τζόκερ
Χωρίς κάποιον τυχερό ολοκληρώθηκε η σημερινή κλήρωση για το Τζόκερ (10/8), που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία το ιστορικό ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, και έτσι το ενδιαφέρον στρέφεται στην ερχόμενη Τρίτη.

Από την κλήρωση υπήρξε νέο Τζακ Ποτ, το οποίο και αποτελεί ρεκόρ για το παιχνίδι. Την ερχόμενη Τρίτη (12/8) θα κληρωθεί το ποσό ρεκόρ των 25.000.000 ευρώ, ποσό που δεν έχει δοθεί ποτέ στα χρονικά.

Αριθμοί στη σημερινή κλήρωση Τζόκερ
Σε ό,τι αφορά το σημερινό, οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση είναι οι εξής: 6, 8, 10, 31, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

ΕΛΛΑΔΑ