Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 12/07/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (09/07), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 5,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3090 είναι οι εξής: 1, 3, 7, 15, 21 και ο αριθμός Τζόκερ το 13..