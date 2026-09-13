Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/09/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ σήμερα, Κυριακή (13/09) που μοιράζει τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 10, 22, 24, 30, 35 και αριθμός Τζόκερ το 13.
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