Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (14/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3001) του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 2, 40, 6, 39 και τζόκερ το 11.