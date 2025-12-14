Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (14/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3001) του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 2, 40, 6, 39 και τζόκερ το 11.
