Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 15/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (15/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3028 του Τζόκερ είναι οι εξής: 4, 9, 21, 27, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 12.