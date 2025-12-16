Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 4.800.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3002) του Τζόκερ είναι οι εξής: 27, 29 ,10, 3, 43 και τζόκερ το 4 .