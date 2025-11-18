Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (18/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2990 του Τζόκερ είναι οι εξής: 1, 3, 21, 30, 40 και αριθμός Τζόκερ το 2.