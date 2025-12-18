Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (18/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3003) του Τζόκερ είναι οι εξής: 17,14,1,12,15 και τζόκερ το 2.
- Μπλόκα αγροτών: Τι θα γίνει από την Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Αφαίρεσαν το δίπλωμα του Διαμαντή Καραναστάση - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
- Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.