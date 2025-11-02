Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 2/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (2/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό το ποσό των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2983 του Τζόκερ είναι οι εξής: 15, 17, 22, 28, 37 και αριθμός Τζόκερ το 10.
