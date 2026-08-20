Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/08/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (20/08), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 4.100.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3108 είναι οι εξής: 2, 14, 36, 44, 45 και Τζόκερ το 4.