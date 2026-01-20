Μενού

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/1/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή (20/1) κλήρωση Τζόκερ για τα 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε τους αριθμούς αναλυτικά.

Τζόκερ | Eurokinissi
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (20/1), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 13,5 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3017 του Τζόκερ είναι οι εξής: 27, 45, 7, 32, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
 

