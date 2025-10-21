Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 21/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (21/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 1 εκατομμύριο ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2975 του Τζόκερ είναι οι εξής: 9, 12, 30, 8, 36 και αριθμός Τζόκερ το 7.
