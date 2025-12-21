Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 21/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (21/12), η κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 3004 που μοιράζει τουλάχιστον 5.600.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3003) του Τζόκερ είναι οι εξής: 27, 33, 36, 19, 28 και τζόκερ το 1.