Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 23/09/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/09), η κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 2966, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 2, 9, 24, 29, 38, και Τζόκερ ο αριθμός 1.
