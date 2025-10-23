Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 23/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (23/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2976 του Τζόκερ είναι οι εξής: 23, 40, 3, 24, 33 και αριθμός Τζόκερ το 8.