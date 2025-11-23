Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 23/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (23/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό της πρώτης κατηγορίας πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2992 του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 20, 21, 35, 36 και αριθμός Τζόκερ το 14.