Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 23/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/12), η κλήρωση Τζόκερ με αριθμό που μοιράζει τουλάχιστον ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3003) του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 15, 18, 40, 41 και τζόκερ ο αριθμός: 14.

Το ποσό που κλήρωνε το Τζόκερ σήμερα ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.