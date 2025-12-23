Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 23/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/12), η κλήρωση Τζόκερ με αριθμό που μοιράζει τουλάχιστον ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3003) του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 15, 18, 40, 41 και τζόκερ ο αριθμός: 14.
Το ποσό που κλήρωνε το Τζόκερ σήμερα ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
- Ο Ευαγγελάτος «τρύπωσε» και στο σπίτι της Ντάλιας: Λύθηκε στα γέλια η Καρύδη
- Παπαδόπουλος: «Tο έμαθα από την τηλεόραση» - Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυση
- Ελληνίδα έπεσε θύμα «ερωτικού» απατεώνα στην Τουρκία – Της άρπαξε 60.000 ευρώ
- Η Λατινοπούλου χτύπησε στον Ξιαρχό κι επίσημα: «Ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.