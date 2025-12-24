Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 24/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ, η οποία έγινε εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη 24/12, λόγω Χριστουγέννων αύριο Πέμπτη και μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 6.300.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση (3003) του Τζόκερ είναι οι εξής: 3 14 28 30 44 και 13
