Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 27/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (27/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2994) είναι οι εξής: 40, 15, 17, 10, 24 και τζόκερ το: 7



