Μενού

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 27/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή (27/11) κλήρωση Τζόκερ για τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε τους αριθμούς αναλυτικά.

Reader symbol
Newsroom
Κλήρωση Τζόκερ
Κλήρωση Τζόκερ | Intime
  • Α-
  • Α+

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (27/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.200.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2994) είναι οι εξής: 40, 15, 17, 10, 24 και τζόκερ το: 7

 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ