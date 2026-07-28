Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 28/07/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (28/07), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3098 είναι οι εξής: 35, 18, 30, 16, 26 και αριθμός τζόκερ το 5.