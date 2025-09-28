Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 28/09/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/09), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 12, 17, 31, 33, 45 και αριθμός Τζόκερ είναι το 20.