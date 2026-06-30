Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 30/06/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (30/06), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3.400.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3086 είναι οι εξής: 8, 15, 30, 38, 40, και ο αριθμός Τζόκερ 18.