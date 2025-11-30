Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 30/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (30/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει 2.600.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ (2995) είναι οι εξής: 45, 30, 27, 8, 36 και τζόκερ το: 18
