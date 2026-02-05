Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 5/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (6/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3024 του Τζόκερ είναι οι εξής: 41, 6, 38, 13, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
- Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»
- The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»
- Την Τρίτη ο διάλογος για το Εθνικο Απολυτήριο: Τι ισχύει για τράπεζα θεμάτων και Πανελλήνιες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.