Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 5/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (6/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3024 του Τζόκερ είναι οι εξής: 41, 6, 38, 13, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 16.