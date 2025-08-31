Κλήρωση Τζόκερ: Τι ώρα είναι σήμερα 31 Αυγούστου - Τζακποτ 1.700.000 ευρώ

Σήμερα το βράδυ πραγματοποιείται η κλήρωση του τζόκερ με αριθμό 2956, με το τζακποτ να έχει φτάσει στο ποσό των 1.700.000 ευρώ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δελτία τους μέχρι τις 21:30, ώρα Ελλάδας.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση ζωντανά εδώ.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς συμπληρώνετε το δελτίο

Το δελτίο του Τζόκερ συμπληρώνεται σε τέσσερα βήματα:

Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου (1 έως 94). Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά (π.χ. για 15 συνεχόμενες κληρώσεις σημειώνεις 5 & 10). Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση. Καταθέτεις το συμπληρωμένο δελτίο σου στον υπάλληλο του καταστήματος, παραλαμβάνεις το αποδεικτικό συμμετοχής και επιβεβαιώνεις ότι οι επιλογές σου αποτυπώνονται σωστά.