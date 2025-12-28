Κόβουν την Ελλάδα στα δύο οι αγρότες - Μαρτύριο η επιστροφή των εκδρομέων με ουρές χιλιομέτρων

Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες αύριο Δευτέρα (29/12) αποκλείοντας για τρεις ώρες την παλαιά εθνική Οδό Λάρισας - Βόλου, αλλά και τους παραδρόμους, κάτι που σημαίνει ότι θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο και μαζί επιπλέον ταλαιπωρία για όσους θα μετακινούνται προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη εκείνη την ώρα.

Πρόκειται για την τελευταία δράση των αγροτών πριν την Πρωτοχρονιά αφού από την Τρίτη (30/12) θα ξαναδώσουν στην κυκλοφορία την αερογέφυρα για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες θα κλιμακώσουν και πάλι τον αγώνα τους με νέες «πιο δυναμικές» κινητοποιήσεις, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται στη Γενική Σύσκεψη που - όπως όλα δείχνουν - θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα.

Αθήνα - Λαμία σε 6,5 ώρες

Την ίδια στιγμή σε μαρτύριο έχει εξελιχθεί η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - και όχι μόνο - αφού έχουν σχηματιστεί από πολύ νωρίτερα μέσα στην ημέρα ουρές χιλιομέτρων σε ορισμένα σημεία της Εθνικής οδού.

Όπως μετέφερε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, για όσους εκδρομείς επιστρέφουν στην Αθήνα, το πρόβλημα ξεκινάει από τον κόμβο της Ανθήλης έξω από τη Λαμία και ολοκληρώνεται στη Θήβα.

Ανθήλη, Μαρτίνο, Κάστρο είναι τα τρία σημεία που η Τροχαία κάνει παρακάμψεις, αλλά δεν τις κάνει ακριβώς σε εκείνο το σημείο παρά έχει δημιουργήσει μια λωρίδα - όπως καταγγέλλουν οι οδηγοί - αρκετά χιλιόμετρα νωρίτερα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων.

Στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει πλέον μέχρι τα διόδια της Τραγάνας, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, εξηγώντας πως το πρόβλημα ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) με τις ουρές χιλιομέτρων να μεγαλώνουν και αυτό επειδή οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας έχουν κλείσει την εθνική οδό.

«Είμαστε μπλοκαρισμένοι μέσα στην Εθνική Οδό για αρκετές ώρες σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ένα σημείο να κατέβεις να πιεις νερό ή να πας τουαλέτα», «είναι τραγική κατάσταση», δήλωσαν εκδρομείς στο Star.

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι εκδρομείς έκαναν πάνω από 9 ώρες έκαναν για να φτάσουν από τη Θεσσαλονίκη στο Κάστρο και 6,5 ώρες για να καλύψουν την απόσταση Αθήνα - Λαμία, ενώ ο ρεπόρτερ του Star, Βαγγέλης Γκούμας, μαζί με τον εικονολήπτη του σταθμού χρειάστηκαν πάνω από 2,5 ώρες για να φτάσουν από το Μαρτίνο μέχρι τη Θήβα, όπως ανέφερε ο ίδιος ο δημοσιογράφος.