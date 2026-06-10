Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έρχονται 30.000 επιπλέον voucher - Ποιοι οι δικαιούχοι

Επεκτείνεται ο Κοινωνικός Τουρισμός για το 2026 εν μέσω του καλπάζοντος πληθωρισμού, με 30.000 επιπλέον voucher για προσιτές διακοπές να διατίθενται από τη ΔΥΠΑ.

Όπως μεταφέρει το MEGA, η ενίσχυση του προγράμματος αντιπροσωπεύει μία αύξηση της τάξης του 10% για τα κουπόνια. Διευκρινίζεται ωστόσο, πως από τα voucher αυτά δεν μπορούν να ωφεληθούν νέοι ενδιαφερόμενοι.

Κοινωνικός Τουρισμός - Σε ποιους πάνε τα νέα voucher

Συγκεκριμένα, τα 30.000 κουπόνια θα διατεθούν για όσους ήδη βρίσκονται στους πίνακες επιλαχόντων, αλλά έμειναν εκτός προτεραιότητας λόγω κριτηρίων.

Ουσιαστικά τα voucher δικαιούνται οι 30.000 «επόμενοι» του πίνακα επιλαχόντων που δεν τα είχαν λάβει, και θα ενημερωθούν, σε περίπτωση που τα λάβουν, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν παραχωρήσει.