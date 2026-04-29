Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση στην προθεσμία για αιτήσεις

Νέα παράταση δόθηκε στην προθεσμία για αιτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026.

Όπως γίνεται γνωστό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Παράλληλα, υπάρχουν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

16.000 ευρώ για άγαμους,

24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο,

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)