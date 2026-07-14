Θα λέγαμε πως αυτά τα τοπία βρίσκονται στον Άρη, ωστόσο αυτοί οι κόκκινοι λόφοι βρίσκονται στη Ήπειρο 5χλμ βόρεια της Φιλιππιάδας στον νομό Πρέβεζας.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή στους πεζοπόρους και φυσιολάτρεις, ενώ μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από το Dune ή κάποια άλλη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, ο οποίος χρονολογείται πίσω στην προϊστορική περίοδο.

Η περιοχή Κοκκινοπηλός Πρέβεζας είναι μια ομάδα λόφων (ύψος 100-150m) γεωλογικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συναντάται κυρίως σε χώρες της Μεσογείου, καθώς το κόκκινο χρώμα προέρχεται από την Αφρική.

Οι άνεμοι που πνέουν νότια μετέφεραν αφρικανική σκόνη από την έρημο της Σαχάρας και του Σάχελ σε χώρους που παλιά υπήρχε νερό.

Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα δημιουργήθηκε από τη διάβρωση του ασβεστόλιθου, η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη ενός ήπιου, ζεστού κλίματος και λειτούργησε θετικά προκειμένου να εγκατασταθούν άνθρωποι.

Ο Κοκκινοπηλός αποτελεί μνημείο της φύσης, αλλά και έναν από τους πιο σημαντικούς γεώτοπους, όπως το χαρακτηρίζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, έπειτα από γεωλογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκε το ίδιο το Ινστιτούτο.