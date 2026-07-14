Θα λέγαμε πως αυτά τα τοπία βρίσκονται στον Άρη, ωστόσο αυτοί οι κόκκινοι λόφοι βρίσκονται στη Ήπειρο 5χλμ βόρεια της Φιλιππιάδας στον νομό Πρέβεζας.
Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή στους πεζοπόρους και φυσιολάτρεις, ενώ μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από το Dune ή κάποια άλλη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, ο οποίος χρονολογείται πίσω στην προϊστορική περίοδο.
Η περιοχή Κοκκινοπηλός Πρέβεζας είναι μια ομάδα λόφων (ύψος 100-150m) γεωλογικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συναντάται κυρίως σε χώρες της Μεσογείου, καθώς το κόκκινο χρώμα προέρχεται από την Αφρική.
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