Μαίνονται τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες τις πρωινές ώρες στη Βοιωτία, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις και κατακαίγοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν ολονύχτια μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στις περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειές για τον περιορισμό της πορείας των μετώπων.

Οι πυρκαγιές αυτές που ξεκίνησαν σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βοιωτίας χαρακτηρίστηκαν από την Πυροσβεστική ως οι δυσκολότερες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν. Επί ποδός βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, και συγκεκριμένα, 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος εθελοντές, και 57 οχήματα ενώ στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας.

Χθες, η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Ξηρονομή, 'Αγιος Νικόλαος, Αλυκή, 'Αγιος Βασίλειος, Προσήλι και Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας διά θαλάσσης, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Ειδικότερα, στο σημείο έπλευσαν ένα πλοίο και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και το Σάββατο 1 Αυγούστου, καθώς για Αττική και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς ( κατηγορία 5), ενώ πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) και συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), οι Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου, Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης), οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε χθες από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχο, Βασίλη Βαθρακογιάννη παρότι όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούσαν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Επιπλέον, σε δήλωσή του ο κ. Τουρνάς μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που προβλέπεται, αναφέρθηκε στις «πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων» που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα ενώ σημείωσε ότι σύσσωμος ο μηχανισμός, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ριχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα. «Οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας είναι τιτάνιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες Ρέθυμνο και Αιγιάλεια

'Αλλη μία δύσκολη νύχτα προδιαγράφεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Πάντως όπως αυτό έγινε σαφές δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές, όπως αυτό διαφαίνονταν τις προηγούμενες ώρες.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να πέφτει κυρίως στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Η δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Στις 15:47 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια. Ακολούθησε στις 16:20 μήνυμα για την απομάκρυνση από τον Δρυμίσκο προς το Σπήλι, στις 16:40 νέο μήνυμα για τις Κεραμές με κατεύθυνση προς τον Κισσό Κάμπο, ενώ στις 16:44 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι προς την Τριόπετρα.

Οι συνεχείς ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης αποτυπώνουν τις διαρκείς μεταβολές των μετώπων, καθώς οι αναζωπυρώσεις, ενισχυόμενες από τους ανέμους, δημιουργούν νέες εστίες και μεταβάλλουν συνεχώς την επιχειρησιακή εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε όλη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν κάθε νέα αναζωπύρωση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο μεταβάλλονται διαρκώς και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, συνεχίζονται και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς. Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιάννης Παρασύρης, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, ενώ στο Φίχτι της Αργολίδας οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αιγιαλείας, Νίκος Καραΐσκος, «η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σε δύσβατο σημείο, ενώ οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης».

Όπως πρόσθεσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις αναζωπυρώσεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

Επίσης, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του δήμου Αιγιαλείας βοηθούν συνεχώς στο έργο της πυρόσβεσης».

Όσον αφορά στην φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκα, του δήμου Δυτικής Αχαΐας, αυτή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, βρίσκεται σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φίχτι, του δήμου 'Αργους - Μυκηνών, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η φωτιά που ξέσπασε στο Φίχτι και επεκτάθηκε προς Κουτσοπόδι και Μπόρσα βρίσκεται υπό έλεγχο».

Όπως συμπλήρωσε, «οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται όλο το βράδυ σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις αναζωπυρώσεων, όπως επίσης και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης».

Τα μέτωπα που κερδήθηκαν

Xωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρύστου Ευβοίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έσβησε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κυπαρίσσι Αταλάντης. Ειδικότερα, για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα , ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φυλής. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Τέλος για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι 'Αρτας σήμερα 3 περίπου στις 14:45., στην περιοχή του Κομποτίου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112 για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την 'Αρτα , την Αμφιλοχία και τα Γιάννενα. Στην περιοχή επιχείρησαν εναέρια μέσα, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες ,συνέδραμαν 5 υδροφόρες των όμορων δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, κάτοικοι με ό,τι μέσο διέθεταν καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.