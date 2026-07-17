Κολωνάκι: Άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκαράζ

Ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκαράζ στο Κολωνάκι, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/07).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ατύχημα, στην οδό Σινά.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον άνδρα προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
- Σίλα Γκέντζογλου: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Τουρκάλα τραγουδίστρια - Είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό
- «Φελλός υπουργός» - «Αναρχοαριστερός της συμφοράς»: Μετωπική σύγκρουση Καμπαγιάννη με Γεωργιάδη για ΟΠΕΚΕΠΕ
- Το πιο ωραίο πράγμα στην Οδύσσεια του Νόλαν είναι αυτό που πραγματικά είχε σημασία
- 22 χρόνια πριν η Τάμμυ μάς έδειξε πώς να αποχωρείς σωστά από ένα κόμμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.