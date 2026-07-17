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Κολωνάκι: Άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκαράζ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άτομο από γκαραζ στο Κολωνάκι μετά από ατύχημα, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/07).

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ΕΚΑΒ σε περιστατικό τροχαίου
ΕΚΑΒ σε περιστατικό τροχαίου δυστυχήματος | Intime
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Ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκαράζ στο Κολωνάκι, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/07).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ατύχημα, στην οδό Σινά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον άνδρα προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

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