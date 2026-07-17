Κολωνάκι: Άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκαράζ

Ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γκαράζ στο Κολωνάκι, το μεσημέρι της Παρασκευής (17/07).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ατύχημα, στην οδό Σινά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες και παρέλαβε τον άνδρα προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.