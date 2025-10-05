Κολωνάκι: Μπήκαν από τον φωταγωγό και άρπαξαν διαμάντια αμύθητης αξίας

Κινηματογραφική διάρρηξη έλαβε χώρα στο Κολωνάκι, με τους δράστες να ξεγλιστρούν σαν χέλια» μέσα από φωταγωγό σε διαμέρισμα και να αρπάζουν μέχρι και διαμάντια.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στην περιοχή, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, αφού παραβίασαν το παράθυρο του φωταγωγού.

Οι διαρρήκτες κατάφεραν να αφαιρέσουν τιμαλφή μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, με τη συνολική λεία να εκτιμάται στις 150.000 ευρώ.

Μάλιστα κατάφεραν να παραβιάσουν χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε μεγάλο μέρος των πολύτιμων αντικειμένων.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των δραστών.