Κολωνάκι: Μπήκαν από τον φωταγωγό και άρπαξαν διαμάντια αμύθητης αξίας

Κινηματογραφική διάρρηξη έλαβε χώρα στο Κολωνάκι, με τους δράστες να ξεγλιστρούν σαν χέλια» μέσα από φωταγωγό σε διαμέρισμα και να αρπάζουν μέχρι και διαμάντια.
Η διάρρηξη σημειώθηκε στην περιοχή, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, αφού παραβίασαν το παράθυρο του φωταγωγού.
Οι διαρρήκτες κατάφεραν να αφαιρέσουν τιμαλφή μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, με τη συνολική λεία να εκτιμάται στις 150.000 ευρώ.
Μάλιστα κατάφεραν να παραβιάσουν χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε μεγάλο μέρος των πολύτιμων αντικειμένων.
Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των δραστών.
- Ο πρώτος Έλληνας εκατομμυριούχος: Η τελευταία ερώτηση δίχασε - «Μήπως του το χάρισαν για την τηλεθέαση;»
- Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία: Πήγαν με περιπολικό
- Η άγνωστη Κωνσταντία Δημογλίδου: Αριστούχα που ήθελε να γίνει παιδίατρος - Στα 22 διοικούσε το ΑΤ Κερατσινίου
- Οι 9 διάσημες που έχουν αποκαλύψει τις αγαπημένες τους στάσεις στο σεξ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.