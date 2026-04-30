Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας παλεύει σώμα με σώμα με διαρρήκτη και τον τσακώνει

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της Κυριακής (26/4) στον Κολωνό, την ώρα που επιχειρούσε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης μαζί με έναν συνεργό σε ρόλο «τσιλιαδόρου», παραβίασαν την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και κατευθύνθηκαν στο υπόγειο. Η δράση τους όμως έγινε αντιληπτή από έναν ένοικο του κτιρίου, αστυνομικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα όταν ο αστυνομικός επιχείρησε να παρέμβει. Ο 34χρονος αντέδρασε βίαια, επιτιθέμενος στον ένστολο με ένα κατσαβίδι. Παρά τον αιφνιδιασμό και τον ελαφρύ τραυματισμό του κατά τη συμπλοκή, ο αστυνομικός κατάφερε να αφοπλίσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη μέχρι την άφιξη των συναδέλφων του.

Στην κατοχή του συλληφθέντος εντοπίστηκε ένα πλήρες «κιτ» διάρρηξης, που περιλάμβανε:

Τρία κατσαβίδια

Πλήθος αντικλειδιών

Πένσα και φακό

Ο 34χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού συνεχίζει την προανάκριση για τη συμμετοχή του σε τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις.