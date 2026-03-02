Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε στον 38χρονο που κατηγορείται για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης, διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολουθήση και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στο μεταξύ οι έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο της 30χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αρχές προχώρησαν ήδη στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του συντρόφου της, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή και επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος.

Κολωνός: Το χρονικό και ο ισχυρισμός περί ατυχήματος

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη σκάλα του σπιτιού της. Από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής του, ο σύντροφος της 30χρονης υποστήριξε στους αστυνομικούς πως πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η σύντροφός του γλίστρησε και έπεσε στις σκάλες, τραυματιζόμενη θανάσιμα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και η έρευνα της ΕΛΑΣ

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό φέρεται να εντόπισε χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα. Αυτό το εύρημα οδήγησε τις αρχές στο να εξετάσουν σοβαρά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών να συνεχίζουν την αυτοψία στο σπίτι του ζευγαριού για τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο θάνατος προήλθε από ατύχημα ή από ανθρώπινο χέρι.

Μαρτυρίες για έντονους καβγάδες

Αν και το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν μια τεταμένη ατμόσφαιρα.

Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έντονες διαφωνίες που ακούγονταν από το σπίτι, με αποκορύφωμα το μεσημέρι του Σαββάτου. Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο EΡTnews πως περνώντας έξω από το σπίτι άκουσε έναν άντρα να φωνάζει με μεγάλη ένταση «όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε», λίγο πριν η γυναίκα εντοπιστεί νεκρή.