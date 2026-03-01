Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της εγκύου στον Κολωνό - Ύποπτος ο σύντροφός της

Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 30χρονης εγκύου, που διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα στον Κολωνό, ερευνά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει προσαγάγει από το Σάββατο τον 38χρονο σύντροφό της ως βασικό ύποπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα του Σαββάτου το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ενημέρωσε τις Αρχές ότι η γυναίκα, η οποία βρισκόταν λίγο πριν από τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη σκάλα της κατοικίας της, στην οδό Καλλικρατίδου, στον Κολωνό.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι η 30χρονη γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι τα τραύματα στο κεφάλι δεν παραπέμπουν σε απλή πτώση, ενώ εντοπίστηκε και κάκωση στην περιοχή των νεφρών, στοιχείο που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου.

Αν και δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι γείτονες άκουγαν συχνά έντονους διαπληκτισμούς από το διαμέρισμα του ζευγαριού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 38χρονος να επιτέθηκε στη σύντροφό του και να επικαλέστηκε πτώση, επιχειρώντας να καλύψει τα πραγματικά αίτια του θανάτου της.